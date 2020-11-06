Кличко в третий раз избран мэром Киева
Действующий мэр Киева Виталий Кличко вновь победил на выборах в первом туре. По данным Киевской городской территориальной избирательной комиссии, за него проголосовали 50,5% избирателей, или 365 тысяч человек, сообщает «112 Украина».
Оппонент политика кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александр Попов набрал 68 677 голосов.
Виталий Кличко занимает должность мэра Киева с 5 июня 2014 года. В 2014 году он победил на внеочередных выборах мэра Киева в первом туре с 56,7% голосов, а на выборах 2015 года — с результатом 66,5%.
Местные выборы на Украине состоялись 25 октября.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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