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Кличко в третий раз избран мэром Киева

19:31
Виталий Кличко?. Фото Reuters
Виталий Кличко?. Фото Reuters
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Действующий мэр Киева Виталий Кличко вновь победил на выборах в первом туре. По данным Киевской городской территориальной избирательной комиссии, за него проголосовали 50,5% избирателей, или 365 тысяч человек, сообщает «112 Украина».

Оппонент политика кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александр Попов набрал 68 677 голосов.

Виталий Кличко занимает должность мэра Киева с 5 июня 2014 года. В 2014 году он победил на внеочередных выборах мэра Киева в первом туре с 56,7% голосов, а на выборах 2015 года — с результатом 66,5%.

Местные выборы на Украине состоялись 25 октября.

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