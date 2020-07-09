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Кинотеатры, театры и концертные площадки в Москве откроются 1 августа

12:48
Большой театр. Фото Global Look Press
Большой театр. Фото Global Look Press
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Кинотеатры, концетрные площадки и театры Москвы вернутся к работе с 1 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрите­льного зала не более чем на 50 процентов, — говорится на сайте мэра Москвы.

Театры, кинотеатры и концертные площадки не работали в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.sobyanin.ru/otmena-ogranicheniy-obrazovanie-i-detskie-tsentry

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