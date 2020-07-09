Кинотеатры, театры и концертные площадки в Москве откроются 1 августа

Кинотеатры, концетрные площадки и театры Москвы вернутся к работе с 1 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрите­льного зала не более чем на 50 процентов, — говорится на сайте мэра Москвы.

Театры, кинотеатры и концертные площадки не работали в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.