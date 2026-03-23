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Общество

23 марта, 17:30

«Кинопоиск» проведет прямые трансляции с космодромов Роскосмоса

Подготовка к запуску.

Первый эфир состоялся 22 марта, когда с космодрома «Байконур» запустят корабль «Прогресс МС-33».

В преддверии первой российской Недели космоса платформа «Кинопоиск» расширяет линейку контента, транслируемого в прямом эфире, — к спорту и трансляциям в телевизионном эфире добавятся включения с космодромов Роскосмоса. «Кинопоиск» станет регулярной онлайн-площадкой для трансляций пусков пилотируемых и грузовых кораблей. Первым таким запуском, который увидят подписчики «Яндекс Плюс», станет старт корабля «Прогресс МС-33» с космодрома «Байконур». Это был первый после реконструкции запуск со стартового комплекса № 31, основной площадки для российской космической программы.

«Корабль «Прогресс МС-33» доставит на МКС топливо для коррекции орбиты станции, продукты питания, воду, оборудование и научные материалы для экипажа. Комментаторами трансляции станут ведущая Анна Шенцева и журналист Михаил Котов. Они расскажут о космическом корабле, его грузе и как изменилась по итогам реконструкции площадка, введенная в эксплуатацию в начале марта этого года. Обратный отсчет, запуск, отделение ступеней ракеты — все это благодаря трансляции сможет увидеть каждый житель страны», — заявила директор Департамента информационной политики, куратор Недели космоса Ксения Даниленко.

Неделя космоса пройдет в России с 6 по 12 апреля, организатор Недели космоса — корпорация «Роскосмос». Трансляции Роскосмоса открывают тематический месяц космоса на «Кинопоиске», в рамках которого на платформе появятся спецматериалы редакции и тематические подборки в онлайн-кинотеатре. Также 23 марта, через день после запуска с «Байконура», стартует плей-офф КХЛ, в котором примут участие сильнейшие хоккейные клубы сезона-2025/26, — темой сезона лига объявила покорение космического пространства, поскольку по ходу чемпионата в России отпразднуют 65-летний юбилей с момента полета в космос Юрия Гагарина, давшего имя главному трофею российского хоккея.

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