Бывшая баскетболиста Катерина Новосельцева рассказала об отношении к ситуации, в которой оказался нападающий сборной России Артем Дзюба.

— У меня муж футболист, оставил меня, забрал все что можно, беременную, ушел оставив ни с чем, — сказала Кейру в программе «Док-ток» на Первом канале. — Я кричала, в страхе кричала, чтобы кто-то, команда повлияла на эту ситуацию. Мне приходилось столько всего сделать, чтобы на это обратили внимание. Артем был сам, он не затронул никого. Он сам снимал это видео, никого не оскорбил, не довел до какой-то ситуации. Почему здесь должен кто-то на него повлиять и говорить, что он не прав.

В интернете распространили видео, на котором 32-летний футболист мастурбирует на камеру. После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов отменил вызов Дзюбы в национальную команду на ближайшие матчи, а главный тренер «Зенита» Сергей Семак лишил нападающего капитанской повязки.