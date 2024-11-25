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Сегодня, 19:20

Боксер Джонсон — о возвращении российских спортсменов: «Трамп — человек, который держит свое слово»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, как повлияет избрание Дональда Трампа президентом США на международный спорт.

«Возвращение российских спортсменов возможно. Поверьте мне, Трамп — человек слова. Конечно, он хороший президент. Политики не управляют миром, миром управляют финансы. Трамп — отличный бизнесмен. Так что да, Трамп будет человеком слова, отменит запреты и санкции против страны. Он очень многое собирается сделать», — сказал Джонсон «СЭ».

Трампа выбрали президентом США во второй раз. Первый президентский срок политика длился с января 2017 по январь 2021 года.

Дональд Трамп
Кевин Джонсон
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