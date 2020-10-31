«Кажется, он заблокировал слишком много бросков». Легенду НХЛ захейтили за поддержку Трампа

Бывший защитник «Бостона» и сборной Канады Бобби Орр публично поддержал президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах.

«Трамп — это тот игрок, с которым бы я вышел в одной пятерке», — цитирует Орра издание The globe and mail.

В комментариях пользователи не были согласны с таким мнением двукратного обладателя Кубка Стэнли.

«Кажется, он заблокировал слишком много бросков. Фашизм опять поднял свою уродскую голову, теперь — в Канаде», — написал пользователь под ником sageatonic.

«Бобби, говори лучше о хоккее, где ты был лучшим», — считает Desertman.

«Наследие Орра на этом уничтожено», — заявил degra.

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября, где соперником Трампа будет Джо Байден.