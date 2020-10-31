«Кажется, он заблокировал слишком много бросков». Легенду НХЛ захейтили за поддержку Трампа
Бывший защитник «Бостона» и сборной Канады Бобби Орр публично поддержал президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах.
«Трамп — это тот игрок, с которым бы я вышел в одной пятерке», — цитирует Орра издание The globe and mail.
В комментариях пользователи не были согласны с таким мнением двукратного обладателя Кубка Стэнли.
«Кажется, он заблокировал слишком много бросков. Фашизм опять поднял свою уродскую голову, теперь — в Канаде», — написал пользователь под ником sageatonic.
«Бобби, говори лучше о хоккее, где ты был лучшим», — считает Desertman.
«Наследие Орра на этом уничтожено», — заявил degra.
Президентские выборы пройдут в США 3 ноября, где соперником Трампа будет Джо Байден.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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