Казанова: расписание серий и время показа на Первом канале (в новогодние праздники 2024)

Сериал «Казанова» покажут на Первом канале с 2 по 5 января

Российский детективно-авантюрный мелодраматический художественный телесериал «Казанова» покажут с 2 на 5 января 2024 в эфире Первого канала. Во вторник, 2 января, состоится показ 1-й и 2-й серии. Начало — 16:05.

Действие картины происходит в Москве в 1978 году. Сценарий основан на реальных событиях и материалах настоящего уголовного дела.

Старшему лейтенанту и дипломированному психологу Полине Новгородцевой поручают новое дело: заместитель председателя райисполкома Елена Сергеевна Марченко пыталась покончить с собой из-за того, что соблазнивший ее мужчина обманным путем выманил государственные деньги и исчез. Это не единичный случай, есть подозрение, что на территории СССР действует брачный аферист. Новгородцева и оперуполномоченный по особо важным делам капитан Сергей Шмаков начинают расследование.

Расписание серий в эфире Первого канала:

2 января: 1-2 серии

3 января: 3-4 серии

4 января: 5-6 серии

5 января: 7-8 серии

В ролях Светлана Ходченкова, Антон Хабаров, который исполнил роль «Казановы», Сергей Угрюмов и другие. Летом 2023 года стало известно, что сериал продлен на второй сезон. Его выход намечен на сезон 2024/2025.