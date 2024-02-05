Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Общество

Сегодня, 12:30

Казанова: расписание серий и время показа на Первом канале (в новогодние праздники 2024)

Сериал «Казанова» покажут на Первом канале с 2 по 5 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кадр из сериала &amp;quot;Казанова&amp;quot;.

Российский детективно-авантюрный мелодраматический художественный телесериал «Казанова» покажут с 2 на 5 января 2024 в эфире Первого канала. Во вторник, 2 января, состоится показ 1-й и 2-й серии. Начало — 16:05.

Действие картины происходит в Москве в 1978 году. Сценарий основан на реальных событиях и материалах настоящего уголовного дела.

Старшему лейтенанту и дипломированному психологу Полине Новгородцевой поручают новое дело: заместитель председателя райисполкома Елена Сергеевна Марченко пыталась покончить с собой из-за того, что соблазнивший ее мужчина обманным путем выманил государственные деньги и исчез. Это не единичный случай, есть подозрение, что на территории СССР действует брачный аферист. Новгородцева и оперуполномоченный по особо важным делам капитан Сергей Шмаков начинают расследование.

Расписание серий в эфире Первого канала:

2 января: 1-2 серии
3 января: 3-4 серии
4 января: 5-6 серии
5 января: 7-8 серии

В ролях Светлана Ходченкова, Антон Хабаров, который исполнил роль «Казановы», Сергей Угрюмов и другие. Летом 2023 года стало известно, что сериал продлен на второй сезон. Его выход намечен на сезон 2024/2025.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Морозко&raquo;. Какие фильмы покажут на ТВ 2 января

0
Читайте также
Новый чемпион РПЛ и «Золотой мяч» Беллингему вошли в список футбольных прогнозов на 2024 год
Жена Овечкина показала фото с празднования Нового года
Западные страны сократили поддержку Киева в три раза в 2023 году
В Италии в возрасте 111 лет скончался старейший житель страны
Мадуро указал на победу России над НАТО и санкциями Запада
Главные российские изобретения прошлого и будущего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Илья Самсонов — на драфте отказов
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Форвард Меркулов дебютировал в «Бостоне»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Радулов и Шипачев выведены из состава «Ак Барса»
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
50-летний Хабибулин может сыграть за «Торпедо»
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Прохоркин обменян из «Сибири» в «Авангард»
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Новая попытка Жафярова найти новый клуб
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Чебурашка»: на каком ТВ-канале покажут сегодня (в новогодние праздники 2024)

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости