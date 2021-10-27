Кавазашвили раскритиковал австралийского футболиста, который сделал каминг-аут

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на каминг-аут австралийского футболиста Джоша Кавалло.

«Я не считаю таких людей за мужчин, даже не знаю, как их правильно назвать можно, — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — У ФИФА есть же запрет на расистские оскорбления. Думаю, что нужно водить запрет на подобные высказывания футболистов. Таким игрокам нечего делать в мужском футболе. Если бы у нас в России кто-то себе позволил сделать подробное, он бы не смог продолжить карьеру. Девушки не могут играть в футбол с мужчинами на одном поле».

Кавалло — воспитанник «Мельбурн Сити», в феврале 2021 года он перешел в «Аделаиду» из «Вестерн Юнайтед». На его счету 2 результативных передачи в 19 матчах за «Аделаиду Юнайтед». По итогам сезона-2020/21 футболист получил награду «Восходящая звезда» от австралийской лиги.