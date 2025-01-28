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Сегодня, 15:08

Карякин считает, что все российские спортсмены должны быть допущены к турнирам с флагом и гимном

Камила Абдурахманова
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Сенатор и гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением, что все российские атлеты должны быть допущены до международных соревнований с национальным флагом и гимном, политика не должна вмешиваться в спорт.

«Это должно быть только начало, все спортсмены должны быть допущены. Потому что спорт должен быть вне политики. Ну и наши спортсмены должны выступать с флагом России, гимном — вот это был бы максимально полноценный допуск. Выступление под флагом FIDE — это не то, о чем мы все мечтаем», — сказал Карякин ТАСС.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. FIDE также допустила к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе шахматистов с ограниченными возможностями здоровья из России и Белоруссии.

Источник: ТАСС
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