Карякин считает, что все российские спортсмены должны быть допущены к турнирам с флагом и гимном

Сенатор и гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением, что все российские атлеты должны быть допущены до международных соревнований с национальным флагом и гимном, политика не должна вмешиваться в спорт.

«Это должно быть только начало, все спортсмены должны быть допущены. Потому что спорт должен быть вне политики. Ну и наши спортсмены должны выступать с флагом России, гимном — вот это был бы максимально полноценный допуск. Выступление под флагом FIDE — это не то, о чем мы все мечтаем», — сказал Карякин ТАСС.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. FIDE также допустила к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе шахматистов с ограниченными возможностями здоровья из России и Белоруссии.