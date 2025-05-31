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31 мая 2025, 15:43

Карякин рассказал, как столкнулся с дроном: «Приземлился рядом с машиной, выбил стекла взрывной волной»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал «СЭ» о ситуации с атакой дрона, которая произошла в 2024 году.

«Мы ехали на двух машинах, наша была сзади. Дрон приземлился рядом с передней машиной, выбил стекла взрывной волной. Ребята получили легкую контузию. Каждый раз — риск, прекрасно понимаю. Но хочется поддержать наших ребят», — сказал Карякин «СЭ».

Карякин с первых дней поддержал СВО, за что был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) и пропустил турнир претендентов в 2022 году. Позже он заявил, что в международных турнирах принципиально будет играть только под флагом России. Сейчас шахматисты из России играют под флагом ФИДЕ.

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Сергей Карякин (шахматы)
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