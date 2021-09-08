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Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ»

11:40
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов., «СЭ»
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов., «СЭ»
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки назначена на пост заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа».

В новой должности Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга «ГПМ Матч», а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и других). Кроме того, в ее зоне ответственности будет запуск и развитие информационного агентства «Матч», который холдинг анонсировал ранее.

— Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи. Предложение Александра Александровича не меньший вызов, чем запуск телеканала «Матч ТВ» шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены, — приводит слова Канделаки сайт холдинга.

Должность генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» займет Александр Тащин, ныне работающий на должности главного редактора телеканала.

Дополнительная информация:

https://www.gazprom-media.com/ru/media/tinatin-kandelaki-naznachena-zamestitelem-generalnogo-direktora-holdinga-gazprom-media

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Роман Шишов все материалы автора

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