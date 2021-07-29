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Канделаки объяснила, почему Бузова имеет право попробовать себя в театре

14:45
Ольга Бузова. Фото Instagram
Ольга Бузова. Фото Instagram
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, почему Ольга Бузова имеет право попробовать себя в театре.

«Она — девчонка из соседнего подъезда, девчонка, которая живет с вами на одной лестничной клетке, она добилась всего своим трудом. Я Бузову знаю много лет. Никогда не была с ней близка, но я ее наблюдала: так совпало, что мы вместе ходили в один спортзал в какой-то промежуток времени, она еще была замужем за Тарасовым. Бузова от замужества за Тарасовым до сегодняшней себя выросла у меня на глазах, как медиаперсона. Это неимоверный труд, большая работа, проведенная над собой.

Меня этот советский подход, когда от человека шоу-бизнеса, массовой культуры начинают требовать какие-то определенные вещи, крайне поражают. Бузова — абсолютная звезда, номер один на сегодня в массовой культуре. То, что она пробует себя в театре — да на здоровье! Человек хочет развиваться, двигаться вперед, не ограничиваться местом, на котором сегодня находится. Человеку из «Дома-2» можно было быть кандидатом в президенты. Покажите мне, где прописано, что человеку из «Дома-2» нельзя попробовать себя в театре?» — сказала Канделаки в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец.

14 июня Ольга Бузова стала гостьей программы «Все на Матч», посвященной Евро-2020. Во время эфира комментатор Дмитрий Губерниев довел артистку до слез несколькими вопросами, в том числе, по поводу ее участия в постановке спектакля «Чудесный грузин» на сцене МХАТа имени Максима Горького.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=u3FO9WCd8zo

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Иван Торопцев все материалы автора

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