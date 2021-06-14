Калиниченко отреагировал на истерику Бузовой в прямом эфире

Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на поведение певицы Ольги Бузовой в студии «Матч ТВ».

«Это дело тех людей, которые ставят такое в эфир. Скорее всего, они своих целей добились. Но если спрашивать мое субъективное мнение, то мне это все не понравилось», — сказал Калиниченко «СЭ».

В прямом эфире Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало очень бурную реакцию у Бузовой и даже довело ее до слез. «Даме — снисхождение. И маленькая наша любовь», — сказал Губерниев в эфире после того, как Бузова покинула студию.