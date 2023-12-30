Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Общество

Сегодня, 11:00

Какой ТВ-канал покажет и где смотреть фильм «Карнавальная ночь» в новогодние праздники 2023/2024

Первый канала покажет фильм «Карнавальная ночь» в новогодние праздники
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кадр из фильма «Карнавальная ночь», реж. Эльдар Рязанов.

Дебютный фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» в новогодние праздники покажет Первый канал. В эфире федерального канала советская кинокартина будет показана три дня подряд: с 30 декабря по 1 января.

В субботу, 30 декабря, фильм будет в эфире в 12.15 по московскому времени, в воскресенье, 31 декабря, — в 06.30 мск и в понедельник, 1 января, — в 08.20.

В центре сюжета киноленты — история о том, как сотрудники придумывают способы обхитрить начальника-зануду и весело отметить Новый год на работе.

Главные роли в фильме исполнили: Игорь Ильинский, Людмила Гурченко, Юрий Белов, Ольга Власова, Сергей Филиппов, Георгий Куликов, Тамара Носова, Андрей Тутышкин, Геннадий Юдин.

2
2
Читайте также
«Айлендерс» нанесли «Вашингтону» третье поражение подряд, Овечкин не набрал очков
Форвард «Каролины» Свечников сделал третий хет-трик в НХЛ
Уволенная помощница Залужного была солисткой российской поп-группы
Небензя назвал размещение ПВО Украины в жилых зонах причиной новых жертв
Подпольщик рассказал о прилете ракет ВС РФ по военным объектам в Харькове и Киеве
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Радулов и Шипачев выведены из состава «Ак Барса»
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
50-летний Хабибулин может сыграть за «Торпедо»
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Прохоркин обменян из «Сибири» в «Авангард»
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Новая попытка Жафярова найти новый клуб
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Какой ТВ-канал покажет и где смотреть фильм «Иван Васильевич меняет профессию» в новогодние праздники-2023/24

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости