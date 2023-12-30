Какой ТВ-канал покажет и где смотреть фильм «Иван Васильевич меняет профессию» в новогодние праздники 2023/2024

Фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» в новогодние праздники покажет Первый канал. В эфире федерального канала советская кинокартина будет показана дважды: 31 декабря и 1 января.

В последний день уходящего года лента про инженера-изобретателя Тимофеева в эфире будет в 21.30 по московскому времени. В первый день 2024-го смотрите фильм в 16.30 мск.

Комедийная фантазия снята по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». В центре сюжета — неудачный запуск машины времени, которая была сконструирована изобретателем Шуриком. В результате инцидента открывают двери в XVI век — во времена Ивана Васильевича Грозного.

Главные роли в фильме исполнили: Александр Демьяненко, Владимир Этуш, Наталья Селезнева, Леонид Куравлев, Юрий Яковлев, Михаил Пуговкин, Савелий Крамаров и Наталья Крачковская.