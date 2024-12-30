Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 00:00

Каким будет новый 2025 год по китайскому календарю: что значит год Змеи

2025-й по восточному календарю будет годом Зеленой Деревянной Змеи
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Ekaterina Loginova, iStock

2025-й по восточному календарю будет годом Зеленой Деревянной Змеи. В Китае это животное символизируется с мудростью, терпением, мышлением, элегантностью и преображением.

Год обещает принести значительные перемены. Это отличное время для тех, кто хочет изменить свою жизнь полностью. Змея напоминает о необходимости избавиться от устаревших идей и обновления взглядов.

По китайскому гороскопу 2025 год принесет удачу людям, которые родились в год Быка, Кролика, Козы, Обезьяны. Менее удачным станет год для родившихся под знаком Крысы, Лошади, Дракона. Для тех, кто родился в год Змеи, наступает период, именуемый «годом судьбы», поэтому их могут ждать тяжелые испытания.

Кто из знаменитых людей родился в год Змеи?

Роберт Дауни-младший, Том Харди, Джоан Роулинг, Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Сара Джессика Паркер, Орландо Блум, Сергей Светлаков, Дмитрий Медведев, Валерий Меладзе, Агата Муцениеце, Ольга Орлова, Сергей Бурунов, Валя Карнавал, Даня Милохин.

Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил гол в первом матче после травмы
«Законы старения – это не про него». Что говорят в Америке об Александре Овечкине
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
Умар Нумагомедов и Мераб Двалишвили проведут бой за титул чемпиона на UFC 311
Спасатели извлекли тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Премьер Грузии назвал отказ страны открыть «второй фронт» причиной трудностей
Популярное видео
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тело экс-футболиста сборной России Бугаева невозможно забрать из-за боевых действий

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости