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Какой 2024 год по китайскому календарю: что значит год Дракона

Зеленый Деревянный Дракон — символ 2024 года
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Зеленый Деревянный Дракон — символ 2024 года.
Фото Reuters

По восточному календарю 2024-й будет годом Зеленого деревянного дракона. В китайской культуре это мифическое животное символизирует власть, благородство, честь, удачу и успех. Считается, что под покровительством дракона всегда проходят едва ли не самые лучшие времена. Таким образом, от 2024 года стоит ждать хорошего: приятных перемен, встреч, решения многих проблем.

Согласно китайской астрологии, каждый год имеет своего хозяина — некое существо, которое олицетворяет конкретный временной период и наделяет его определенными качествами и характеристиками. Для того, чтобы привлечь в свою жизнь удачу, можно попытаться задобрить символ года. Это можно сделать разными способами: приобрести миниатюрного дракона в дом, приготовить блюда, которые олицетворяют пожелание здоровья, счастья и процветания. Также советуют обзавестись изображением дерева, так как 2024-й будет годом именно деревянного дракона.

Что касается цветовой гаммы, то новогоднюю ночь рекомендуют провести в ярких красках. Считается, что золотой и красный — это основные цвета дракона. Также можно отдать предпочтение зеленым оттенкам в честь символа года.

По китайскому гороскопу в 2024-й год Дракона особенно повезет рожденным в год Крысы, Обезьяны и Петуха. А вот Бык, Змея и Собака могут столкнуться со сложностями.

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