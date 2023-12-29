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Какие новые фильмы покажут на ТВ в новогодние праздники (с 30 декабря по 7 января)

Какие новые фильмы покажут на ТВ в новогодние праздники
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Кадр из фильма «Елки-иголки», реж. Александр Баршак.

В новогодние праздники российские телеканалы традиционно в сетку вещания включают новогодние фильмы. Публикуем расписание фильмов с 30 декабря по 7 января.

Первый канал

31 декабря, суббота

16.00. «Ирония судьбы. Продолжение» (2007).

6 января, суббота

13.45. «Тайна» (2020)

7 января, воскресенье

14.40. «Елки-иголки» (2022)

21.35. «Баба Мороз и тайна Нового года» (2023).

СТС

30 декабря, суббота

12.55. «Елки 1914» (2014).

15.05. «Елки последние» (2018)

17.05. «Елки-8» (2021)

18.55. «Елки-9» (2022)

1 января, понедельник

21.00. «Не скажу» (2023)

2 января, вторник

22.40. «Рождество на льду» (2020)

3 января, среда

17.25. «Назад к динозаврам» (2022)

4 января, четверг

13.00. «Одни дома» (2021)

01.10. «Ирония судьбы в Голливуде» (2022)

5 января, пятница

21.00. «Девять жизней» (2016)

22.45. «Нянька на Рождество» (2018)

00.25. «Очень плохой папочка» (2021)

6 января, суббота

22.55. «Мой папа не подарок» (2021)

7 января, воскресенье

18.55. «Хроники Панголинов» (2022)

21.00. «Стражи Времени» (2022)

РЕН ТВ

2 января, вторник

22.05. «Вий 3D» (2014)

00.40. «Скиф» (2018)

02.30. «Монгол» (2007)

3 января, среда

07.05. «СуперБобровы» (2016)

08.50. «СуперБобровы. Народные мстители» (2018)

19.45. «Как я стал русским» (2018)

7 января, воскресенье

19.45. «King's Man: Начало» (2021)

22.20. «Охота на Санту» (2020)

00.20. «Зависнуть в Палм-Спрингс» (2020)

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