Какие новые фильмы покажут на ТВ в новогодние праздники (с 30 декабря по 7 января)
В новогодние праздники российские телеканалы традиционно в сетку вещания включают новогодние фильмы. Публикуем расписание фильмов с 30 декабря по 7 января.
Первый канал
31 декабря, суббота
16.00. «Ирония судьбы. Продолжение» (2007).
6 января, суббота
13.45. «Тайна» (2020)
7 января, воскресенье
14.40. «Елки-иголки» (2022)
21.35. «Баба Мороз и тайна Нового года» (2023).
СТС
30 декабря, суббота
12.55. «Елки 1914» (2014).
15.05. «Елки последние» (2018)
17.05. «Елки-8» (2021)
18.55. «Елки-9» (2022)
1 января, понедельник
21.00. «Не скажу» (2023)
2 января, вторник
22.40. «Рождество на льду» (2020)
3 января, среда
17.25. «Назад к динозаврам» (2022)
4 января, четверг
13.00. «Одни дома» (2021)
01.10. «Ирония судьбы в Голливуде» (2022)
5 января, пятница
21.00. «Девять жизней» (2016)
22.45. «Нянька на Рождество» (2018)
00.25. «Очень плохой папочка» (2021)
6 января, суббота
22.55. «Мой папа не подарок» (2021)
7 января, воскресенье
18.55. «Хроники Панголинов» (2022)
21.00. «Стражи Времени» (2022)
РЕН ТВ
2 января, вторник
22.05. «Вий 3D» (2014)
00.40. «Скиф» (2018)
02.30. «Монгол» (2007)
3 января, среда
07.05. «СуперБобровы» (2016)
08.50. «СуперБобровы. Народные мстители» (2018)
19.45. «Как я стал русским» (2018)
7 января, воскресенье
19.45. «King's Man: Начало» (2021)
22.20. «Охота на Санту» (2020)
00.20. «Зависнуть в Палм-Спрингс» (2020)