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Сегодня, 19:00

Какие катки будут работать в новогоднюю ночь: где покататься на коньках

В новогоднюю ночь в Москве катки будут работать в 17 московских парках
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Каток в Парке Горького.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Любители активного отдыха смогут встретить Новый год на катках в 17 столичных парках. 31 декабря будут организованы особые праздничные сеансы, которые начнутся в 21:00, а завершатся уже в 03:00.

Для посещения некоторых ледовых площадок нужно будет приобрести входной билет, оформить его можно на сайте выбранного парка. При необходимости во время сеанса может быть устроен технический перерыв.

Катки будут работать в новогоднюю ночь в 17 парках:

  1. «Сокольники»
  2. «Красная Пресня»
  3. «Фили»
  4. «Ангарские пруды»
  5. «Ходынское поле»
  6. «Дубки»
  7. 50-летия Октября
  8. Таганский парк
  9. Бабушкинский парк
  10. Гончаровский парк
  11. Перовский парк
  12. Измайловский парк
  13. Сад «Эрмитаж»
  14. Сад имени Баумана
  15. Усадьба Воронцово
  16. Парк Горького
  17. Ландшафтный парк «Митино».
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