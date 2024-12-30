Какие фильмы покажут на ТВ в новогодние праздники — «Ирония судьбы» и новое кино
В новогодние праздники федеральные телеканалы традиционно показывают советские фильмы и новые праздничные картины. «СЭ» публикует телепрограмму фильмов с новогодним настроением.
30 декабря, понедельник
Первый канал
16.55. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
19.05. «Бриллиантовая рука»
«Россия 1»
7.05. «Новогодняя жена»
31 декабря, вторник
Первый канал
14.10. «Джентльмены удачи»
15.40. «Любовь и голуби»
17.25. «Ирония судьбы, или C легким паром!»
«Россия 1»
7.40. «Карнавальная ночь»
5.30. «Москва слезам не верит»
12.20. «Служебный роман»
15.10. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
16.30. «Иван Васильевич меняет профессию»
18.10. «Чебурашка»
1 января, среда
Первый канал
6.55. «Ирония судьбы, или C легким паром!»
10.25. «Девчата»
12.15. «Джентльмены удачи»
14.45. «Любовь и голуби»
«Россия 1»
6.50. «Служебный роман»
5.30. «Карнавальная ночь»
9.30. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
11.00. «Иван Васильевич меняет профессию»
15.55. «Чебурашка»
2 января, четверг
Первый канал
10.25. «Морозко»
«Россия 1»
11.45. «Чебурашка. Выходной»
СТС
8.05. «Папины дочки. Новогодние»
13.35. «Манюня: Новогодние приключения»
17.15. «Одна дома»
19.15. «Корпорация Морозов»
21.00. «Новогодний шеф»
22.50. «Баба Мороз и тайна Нового года»
Телепрограмму всех новогодних шоу на других каналах читайте здесь.