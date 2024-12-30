Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 09:00

Какие фильмы покажут на ТВ в новогодние праздники — «Ирония судьбы» и новое кино

«Иронию судьбы, или С Легким паром» покажут на Первом канале
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Мягков и Барбара Брыльска.
Фото Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»

В новогодние праздники федеральные телеканалы традиционно показывают советские фильмы и новые праздничные картины. «СЭ» публикует телепрограмму фильмов с новогодним настроением.

30 декабря, понедельник

Первый канал

16.55. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

19.05. «Бриллиантовая рука»

«Россия 1»

7.05. «Новогодняя жена»

31 декабря, вторник

Первый канал

14.10. «Джентльмены удачи»

15.40. «Любовь и голуби»

17.25. «Ирония судьбы, или C легким паром!»

«Россия 1»

7.40. «Карнавальная ночь»

5.30. «Москва слезам не верит»

12.20. «Служебный роман»

15.10. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

16.30. «Иван Васильевич меняет профессию»

18.10. «Чебурашка»

1 января, среда

Первый канал

6.55. «Ирония судьбы, или C легким паром!»

10.25. «Девчата»

12.15. «Джентльмены удачи»

14.45. «Любовь и голуби»

«Россия 1»

6.50. «Служебный роман»

5.30. «Карнавальная ночь»

9.30. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

11.00. «Иван Васильевич меняет профессию»

15.55. «Чебурашка»

2 января, четверг

Первый канал

10.25. «Морозко»

«Россия 1»

11.45. «Чебурашка. Выходной»

СТС

8.05. «Папины дочки. Новогодние»

13.35. «Манюня: Новогодние приключения»

17.15. «Одна дома»

19.15. «Корпорация Морозов»

21.00. «Новогодний шеф»

22.50. «Баба Мороз и тайна Нового года»

Телепрограмму всех новогодних шоу на других каналах читайте здесь.

Читайте также
Байден объявил 9 января днем траура из-за смерти экс-президента Картера
Лавров сообщил о нежелании России участвовать в новом «саммите мира» Зеленского
Экс-футболист сборной России Бугаев погиб в зоне СВО
Уткин, Дмитриева, Буре, Писеев… Кто из звезд российского спорта умер в 2024 году
Родившихся в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Дом баскетболиста НБА Дончича ограбили в Далласе
Популярное видео
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Каким будет новый 2025 год по китайскому календарю: что значит год Змеи

«Иван Васильевич меняет профессию»: на каком ТВ канале — кто покажет и где смотреть в новогодние праздники

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости