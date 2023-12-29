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Сегодня, 14:30

Какие фильмы покажут на ТВ 31 декабря

Какие фильмы покажут по телевизору 31 декабря 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Кадр из фильма «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов.

В новогодние праздники российские телеканалы традиционно в сетку вещания включают как советские фильмы, так и всеми любимую классику. Публикуем расписание фильмов на 31 декабря на телевидении.

Первый канал

31 декабря, воскресенье

06.30. «Карнавальная ночь» (1956)

08.00. «Служебный роман» (1977)

11.10. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967)

13.05. «Москва слезам не верит» (1979)

16.00. «Ирония судьбы. Продолжение» (2007)

21.30. «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Полный список фильмов, которые будут показаны на телевидении в период с 30 декабря 2023 по 2 января 2024 года, приводится в материале «СЭ».

Рассказали, что смотреть в новогоднюю ночь на телевидении.

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