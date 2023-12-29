Какие фильмы покажут на ТВ 31 декабря

В новогодние праздники российские телеканалы традиционно в сетку вещания включают как советские фильмы, так и всеми любимую классику. Публикуем расписание фильмов на 31 декабря на телевидении.

Первый канал

31 декабря, воскресенье

06.30. «Карнавальная ночь» (1956)

08.00. «Служебный роман» (1977)

11.10. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967)

13.05. «Москва слезам не верит» (1979)

16.00. «Ирония судьбы. Продолжение» (2007)

21.30. «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Полный список фильмов, которые будут показаны на телевидении в период с 30 декабря 2023 по 2 января 2024 года, приводится в материале «СЭ».

Рассказали, что смотреть в новогоднюю ночь на телевидении.