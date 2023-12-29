Какие фильмы покажут на ТВ 30 декабря
Какие фильмы покажут по телевизору 30 декабря 2023 года
В новогодние праздники российские телеканалы традиционно в сетку вещания включают как новогодние, советские фильмы, так и всеми любимую классику. Публикуем расписание фильмов на 30 декабря. Время начала — московское.
Первый канал
12.15. «Карнавальная ночь» (1956)
13.40. «Служебный роман» (1977)
СТС
12.55. «Елки 1914» (2014).
15.05. «Елки последние» (2018)
17.05. «Елки-8» (2021)
18.55. «Елки-9» (2022)
РЕН ТВ
15.00. «Форрест Гамп» (1994)
17.45. «Крокодил Данди» (1986)
19.45. «Крокодил Данди-2» (1988)
21.55. «Достать ножи» (2019)
Полный список фильмов, которые будут показаны на телевидении в период с 30 декабря 2023 по 2 января 2024, смотрите в материале «СЭ».
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