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Сегодня, 14:00

Какие фильмы покажут на ТВ 30 декабря

Какие фильмы покажут по телевизору 30 декабря 2023 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Кадр из фильма «Служебный роман», реж. Эльдар Рязанов.

В новогодние праздники российские телеканалы традиционно в сетку вещания включают как новогодние, советские фильмы, так и всеми любимую классику. Публикуем расписание фильмов на 30 декабря. Время начала — московское.

Первый канал

12.15. «Карнавальная ночь» (1956)

13.40. «Служебный роман» (1977)

СТС

12.55. «Елки 1914» (2014).

15.05. «Елки последние» (2018)

17.05. «Елки-8» (2021)

18.55. «Елки-9» (2022)

РЕН ТВ

15.00. «Форрест Гамп» (1994)

17.45. «Крокодил Данди» (1986)

19.45. «Крокодил Данди-2» (1988)

21.55. «Достать ножи» (2019)

Полный список фильмов, которые будут показаны на телевидении в период с 30 декабря 2023 по 2 января 2024, смотрите в материале «СЭ».

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