Какие фильмы покажут на ТВ 1 января

Какие фильмы покажут по телевидению 1 января 2024 года

В новогодние праздники российские телеканалы традиционно в сетку вещания включают как новогодние, советские фильмы, так и всеми любимые комедии и мелодрамы. «СЭ» публикует расписание фильмов на 1 января 2024 года.

Расписание фильмов 1 января

06.50. «Марья-искусница» (1959). Первый канал

08.05. «Карнавальная ночь» (1956). Первый канал

09.20. «Москва слезам не верит» (1979). Первый канал

12.15. «Морозко» (1964). Первый канал

16.30. «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). Первый канал

20.00. «Вызов» (2023). Первый канал

21.00. «Не скажу» (2023). СТС

22.35. «Новогоднее приключение». Первый канал

00.40. «Один дома 3» (1997). РЕН ТВ

02.15. «Поездка в Америку» (1988). РЕН ТВ

Список фильмов, программ и шоу, которые покажут в новогоднюю ночь, смотрите в материале «СЭ».