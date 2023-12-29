Какие фильмы покажут на ТВ 1 января

Первый канал покажет фильмы «Морозко» и «Вызов» в первый день 2024 года

В новогодние праздники российские телеканалы традиционно в сетку вещания включают как новогодние, советские фильмы, так и всеми любимые комедии и мелодрамы.

Публикует расписание фильмов на первый день нового года на Первом канале, каналах СТС и РЕН ТВ.

Программа фильмов на ТВ на 1 января 2024 года, понедельник

(время московское)

06.50. «Марья-искусница» (1959). Первый канал

08.05. «Карнавальная ночь» (1956). Первый канал

09.20. «Москва слезам не верит» (1979). Первый канал

12.15. «Морозко» (1964). Первый канал

16.30. «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). Первый канал

20.00. «Вызов» (2023). Первый канал

21.00. «Не скажу» (2023). СТС

22.35. «Новогоднее приключение». Первый канал

00.40. «Один дома 3» (1997). РЕН ТВ

02.15. «Поездка в Америку» (1988). РЕН ТВ

Список фильмов, программ и шоу, которые покажут в новогоднюю ночь, смотрите в материале «СЭ».