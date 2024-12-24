Какова длительность новогодних каникул 2024 и когда первый рабочий день в 2025 году

По постановлению правительства РФ о праздничных и выходных днях в 2025 году, россиян ждут длинные новогодние праздники — 11 дней. Они начнутся раньше обычного — в воскресенье, 29 декабря, и завершатся в среду, 8 января. В конце года будет шестидневная рабочая неделя — с 23 по 28 декабря. А первым рабочим днем в новом году станет четверг, 9 января.

4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесут на другие даты: 4 января — на пятницу, 2 мая, а 5 января — на среду, 31 декабря.

В декабре 2024 года — 31 календарный день, из которых 21 рабочих и 10 выходных дня. В январе 2025 года — 31 календарный день, из них 17 рабочих и 14 выходных дней.