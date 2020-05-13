Как получить выплату на ребенка? Отвечает известный юрист

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил «СЭ» все нюансы по поводу того, как родителям получить выплаты для детей с 3 до 16 лет, о которых в понедельник сообщил Президент РФ.

— Если ваш ребенок родился с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года, семья имеет право на ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь 2020 года, — говорит Прокопец. — Семьи, в которых есть дети, рожденные с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года могут получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Деньги выплачиваются за каждого ребенка, рожденного в указанные периоды.

— Какие существуют ограничения?

— Ребенок и родители должны быть гражданами Российской Федерации.

— Как получить данные выплаты?

— Необходимо подать заявление онлайн на портале «Госуслуги» или сайт Пенсионного фонда РФ или лично прийти в отделение Многофункционального центра или ПФР до 1 октября 2020 года.

— Какие документы потребуются?

— Свидетельство о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета одного из родителей.

— Сколько занимает процесс оформления выплаты?

— Решение принимается территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в течение пяти рабочих дней. Выплата поступит на банковский счет, указанный в заявлении, в течение трех рабочих дней после принятия положительного решения. Все выплаты начну перечислять с 1 июня 2020 года.

— В каком случае могут ли отказать в назначении выплаты?

— Основания для полного или частичного отказа — несоответствие возраста ребенка; лишение или ограничение родительских прав в отношении ребенка; смерть ребенка, на которого подается заявление; недостоверные сведения в заявлении.

— Если семья получила материнский капитал, положена ли выплата?

— Да, таком случае электронное заявление может подать только женщина, имеющая право на сертификат. Мужчина — владелец сертификата должен обратиться в МФЦ или ПРФ лично.

— А если ребенок усыновлен?

— Заявление на выплату может подать любой из усыновителей. (Евгений Белоусов)