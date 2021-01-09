Кафельников предложил Трампу зарегистрироваться во «Вконтакте» после блокировки в Twitter

Бывший теннисист Евгений Кафельников прокомментировал решение Twitter о пожизненной блокировке аккаунта президента США Дональда Трампа.

«Донни! Тебе пора переходить в «Одноклассники» и «Вконтакте», — написал Кафельников в Twitter.

Донни! Тебе пора переходить в «одноклассники» и «ВКонтакте»!!! pic.twitter.com/feMfGJt6LO — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) January 9, 2021

Ранее в соцсети сообщили о блокировке аккаунта Трампа. Решение мотивировали опасением, что политик будет подстрекать к насилию.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

До этого его аккаунт временно заблокировали после беспорядков в Вашингтоне.