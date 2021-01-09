  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Кафельников предложил Трампу зарегистрироваться во «Вконтакте» после блокировки в Twitter

04:46
Дональд Трамп. Фото Reuters
Дональд Трамп. Фото Reuters
Теги:

Бывший теннисист Евгений Кафельников прокомментировал решение Twitter о пожизненной блокировке аккаунта президента США Дональда Трампа.

«Донни! Тебе пора переходить в «Одноклассники» и «Вконтакте», — написал Кафельников в Twitter.

Ранее в соцсети сообщили о блокировке аккаунта Трампа. Решение мотивировали опасением, что политик будет подстрекать к насилию.

До этого его аккаунт временно заблокировали после беспорядков в Вашингтоне.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир