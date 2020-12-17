Кадыров отреагировал на вопрос о видео с Дзюбой на пресс-конференции Президента

Глава Чечни Разман Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал вопрос журналистов Президенту РФ Владимиру Путину о скандальном видео интимного плана с участием нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Самый необходимый, нужный, важный, главный, ценный для государства, для спорта, для спортсменов, для спортивного канала «Матч ТВ» на пресс-конференции был вопрос про Дзюбу. Вот как некоторые журналисты беспокоятся за спорт», — написал Кадыров.

После появления видео 32-летнего Дзюбу не вызвали на ноябрьские матчи Лиги наций и лишили капитанской повязки в «Зените».

В текущем сезоне Дзюба провел 23 матча за сине-бело-голубых, забил 13 голов и сделал 7 результативных передач.