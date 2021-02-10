Кадыров отменил обязательное ношение масок в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил обязательный масочный режим в общественных местах. В своем Telegram-канале он сообщил, что также снимает органичения по въезду в республику.

Чечня стала первым регионом России, отменившим масочный режим.

«Мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики. Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону», — написал Кадыров.

По последним данным, в Чеченской республике выявлено 11 066 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 92 случая — за прошедшие сутки. Выздоровели 10 256 человек, 109 пациентов умерли.