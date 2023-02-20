Кабмин выделит более 5 миллиардов рублей на «Игры будущего»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении более 5,2 миллиарда рублей в ближайшие два года на подготовку и проведение спортивных соревнований «Игры будущего», сообщает пресс-служба кабмина.

«Первые «Игры будущего» пройдут в Казани в марте 2024 года. В девятидневных соревнованиях примут участие более 2 тысяч человек, представляющих более 200 команд из разных стран», — уточнили в пресс-службе.

Финансирование будет разбито на два этапа. 2023 году его объем составит почти 1,8 миллиарда рублей, а в 2024-м — около 3,5 миллиарда рублей.