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Jay-Z обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки, совершенном вместе с P. Diddy

Камила Абдурахманова
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Рэпера Шона Картера (Jay-Z) обвиняют в сексуальном насилии над 13-летней девочкой в 2000 году, которое музыкант совершил с другом, продюсером Шоном Комбсом (P. Diddy), сообщает CNN.

Как пишет издание, в октябре был подан иск против Комбса. 8 декабря истица расширила круг ответчиков по гражданскому иску и включила в него Картера. По словам женщины, рэперы изнасиловали ее на вечеринке после церемонии вручения премии Video Music Awards в 2000 году.

Истица сообщила, что на мероприятии она выпила алкоголь, после чего ей стало плохо. Когда она зашла в соседнюю спальню, над ней надругались, пока она была беспомощна. По словам девушки, насилие совершал Jay-Z, а Diddy и неизвестная женщина-знаменитость были свидетелями произошедшего. В статье говорится, что после случившегося девушка покинула вечеринку.

В последнее время в Голливуде активно обсуждают известного рэпера и продюсера P. Diddy. Хотя о нем давно говорили в музыкальной индустрии, никто не подозревал, что помимо медийной деятельности он был вовлечен в криминальную сферу. Репутация рэпера резко пошатнулась 17 сентября, когда против него были выдвинуты обвинения в изнасиловании, рэкете и торговле людьми.

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