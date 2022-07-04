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Сегодня, 13:50

Губерниев — о решении уйти из прямого эфира после перепалки с депутатом: «Мне с бескультурными людьми не по дороге»

Губерниев прокомментировал решении уйти из прямого эфира после перепалки с депутатом
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал перепалку с депутатом Государственной думы Султаном Хамзаевым в прямой эфир программы «Есть тема!».

«Все нормально. Мне просто с бескультурными людьми не по дороге. Это абсолютно неконструктивная история, когда люди начинают тыкать. Тыкать он может в другом месте. Мне нечего добавить. Просто есть определенный культурный уровень людей, с которыми я общаться не могу», — сказал Губерниев «СЭ».

Губерниев по видео подключился к эфиру программы «Есть тема!», но через некоторое время из-за спора с депутатом Хамзаевым по теме вратаря сборной России Ивана Федотова отключился.

О задержании Федотова стало известно 1 июля. Его остановили в Санкт-Петербурге представители военкомата.

Ранее «СЭ» сообщил, что хоккеист в данный момент находится в воинской части номер 56529-3 (ранее ее номер был 59075. — Прим. «СЭ») в Северодвинске — городе в Архангельской области. Там располагается учебный центр ВМФ России, в котором он пробудет до сентября 2022 года.

Иван Федотов
Хоккей
Дмитрий Губерниев
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Губерниев ушел с прямого эфира скандального шоу после перепалки с депутатом по теме вратаря Федотова
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