Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал перепалку с депутатом Государственной думы Султаном Хамзаевым в прямой эфир программы «Есть тема!».

«Все нормально. Мне просто с бескультурными людьми не по дороге. Это абсолютно неконструктивная история, когда люди начинают тыкать. Тыкать он может в другом месте. Мне нечего добавить. Просто есть определенный культурный уровень людей, с которыми я общаться не могу», — сказал Губерниев «СЭ».

Губерниев по видео подключился к эфиру программы «Есть тема!», но через некоторое время из-за спора с депутатом Хамзаевым по теме вратаря сборной России Ивана Федотова отключился.

О задержании Федотова стало известно 1 июля. Его остановили в Санкт-Петербурге представители военкомата.

Ранее «СЭ» сообщил, что хоккеист в данный момент находится в воинской части номер 56529-3 (ранее ее номер был 59075. — Прим. «СЭ») в Северодвинске — городе в Архангельской области. Там располагается учебный центр ВМФ России, в котором он пробудет до сентября 2022 года.