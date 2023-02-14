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Сегодня, 20:05

Известный болельщик «Зенита» Андрей Арни погиб на Донбассе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный болельщик «Зенита» Андрей Арни погиб на Донбассе, сообщил в своем Telegram-канале рэп-исполнитель Миша Маваши.

«Погиб Арни, он же Андрей, он же «Огнеборец». Мы знакомы с 2010 года. Еще до СВО, Андрюха делал вещи в Питере, люди соврать не дадут. Арни был в основе хулиганья «Зенита», позже клуб «Сечь». На СВО он поехал по зову сердца, сам. Просто собрал вещи уволился из пожарной части и поехал. Мы помогали Арни гуманитаркой и нужным оборудованием. И в наш крайний сбор Арни был включен в первых пунктах. Воевал отчаянно, мудро, яростно. Честно сказать, мое сердце сегодня разбито... Помяните добрым словом», — написал Маваши.

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