Избитый в Щелково футболист Ерошевич умер в больнице

Футболист клуба «Русская община» Арсений Ерошевич, избитый подмосковном Щелково, умер в больнице, сообщают «Известия» со ссылкой на сестру спортсмена.

По словам сестры, о смерти родственника она узнала, когда приехала навестить его в больницу.

Инцидент произошел 17 августа рано утром на Пролетарском проспекте в Щелково. Предварительно, конфликт начался в баре и продолжился уже на улице. Избиение попало на камеры видеонаблюдения. На футболиста напала толпа мужчин. От удара в челюсть футболист упал на асфальт и ударился головой, после чего сразу потерял сознание, но группа продолжила его добивать.

Позже в управлении МВД сообщили, что трое нападавших были задержаны по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Двое из них признали свою вину. Их заключили под стражу до 17 октября.