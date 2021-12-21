Избитому Соловьеву не разрешают видеться с женой

Менеджер олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева Елена Болотова в разговоре с «СЭ» прокомментировала состояние спортсмена.

«Аня была в больнице, ей сказали, что Дмитрий пока не может с ней видеться. Точного диагноза пока нет. Врачам предстоит долгая работа с Дмитрием. Для установления точного диагноза придется сделать еще множество снимков и рентген. Анна остается в больнице и ждет новостей. Пока что врачи запрещают ей увидеться с Димой», — сказала Болотова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Соловьев был избит ночью в центре Москвы, когда заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову. Инцидент произошел на улице — спортсмен вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.