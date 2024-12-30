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«Иван Васильевич меняет профессию»: на каком ТВ канале — кто покажет и где смотреть в новогодние праздники

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» в новогодние праздники покажет «Россия 1»
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Фото Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай.

Фильм режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» в новогодние праздники покажет телеканал «Россия 1». В эфире федерального канала показ советской киноленты запланирован на 31 декабря и 1 января.

В последний день 2024 года картину про инженера-изобретателя Тимофеева можно посмотреть в 16.30 по московскому времени. В первый день 2025-го фильм смотрите в 11.00 мск.

Комедийная фантазия снята по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». В центре сюжета — неудачный запуск машины времени, которая была сконструирована изобретателем Шуриком.

Главные роли в фильме исполнили: Александр Демьяненко, Владимир Этуш, Наталья Селезнева, Леонид Куравлев, Юрий Яковлев, Михаил Пуговкин, Савелий Крамаров и Наталья Крачковская.

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