Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала о желании получить российское гражданство

Итальянская актриса Орнелла Мути сообщила, что хотела бы стать гражданкой России. Она также сообщила, что сложности с оформлением документов возникли из-за итальянской бюрократии.

«Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее.

Я учу язык сама на [приложении] Babbel. Потихоньку я выучила кириллицу и что-то понимаю, но грамматика у вас сложная, и потом, когда учишь кириллицу, все равно путаешь буквы. Мне нужна практика, хорошо бы поехать на несколько месяцев в Россию», — рассказала актриса ТАСС.

Мути известна российскому зрителю по ролям в фильмах «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный» с Адриано Челентано.