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Сегодня, 10:54

Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала о желании получить российское гражданство

Орнелла Мути сообщила, что хотела бы стать гражданкой России
Виктория Кравченко
Орнелла Мути.
Фото Legion Media

Итальянская актриса Орнелла Мути сообщила, что хотела бы стать гражданкой России. Она также сообщила, что сложности с оформлением документов возникли из-за итальянской бюрократии.

«Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее.

Я учу язык сама на [приложении] Babbel. Потихоньку я выучила кириллицу и что-то понимаю, но грамматика у вас сложная, и потом, когда учишь кириллицу, все равно путаешь буквы. Мне нужна практика, хорошо бы поехать на несколько месяцев в Россию», — рассказала актриса ТАСС.

Мути известна российскому зрителю по ролям в фильмах «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный» с Адриано Челентано.

Источник: https://tass.ru/kultura/13580099
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