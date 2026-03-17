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17 марта, 14:44

Messaggero: вооруженные бандиты ограбили дом полузащитника «Ромы» Эль-Айнауи

Анастасия Пилипенко

В ночь на вторник неизвестные вооруженные бандиты ограбили дом полузащитника «Ромы» Нейла Эль-Айнауи, сообщает газета Messaggero.

По данным источника, шестеро неизвестных в масках и черной одежде проникли в дом, взломав оконную решетку. Угрожая пистолетами, они заперли в одной из комнат самого спортсмена, его мать, спутницу, а также брата с его девушкой.

Обыскав помещение, неизвестные похитили ювелирные украшения примерно на 10 тысяч евро, часы Rolex и несколько дизайнерских сумок, после чего скрылись.

Никто из заложников не пострадал. Полиция начала расследование. Не исключается, что нападавшие заранее знали адрес спортсмена.

Эль-Айнауи прешел в «Рому» летом 2025 года. В нынешнем сезоне он провел 26 матчей, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.

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