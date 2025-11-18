Статьи
Сегодня, 14:00

Источник: в Аргентине футболисту во время драки в лоб воткнули ключ от автомобиля

Руслан Минаев

Игрок «Хенераль Ламадрид» Джонатан Смит был госпитализирован после драки, в которой нападавший воткнул в его лоб ключ от автомобиля, сообщает Clarin.

Инцидент произошел на трибунах во время матча между юношескими командами. Среди участников игры была 16-летняя дочь Смита. Мужчина вмешался в драку, чтобы защитить друга. В один момент Смит получил удар ключом от автомобиля, в результате чего предмет застрял в лобной кости.

Смит был доставлен в больницу и перенес операцию. В общей сложности ключ находился во лбу около 12 часов. При этом, ни один крупный кровеносный сосуд задет не был.

Полиция задержала 40-летнего подозреваемого, а его автомобиль помещен на штрафстоянку.

В&nbsp;Аргентине во&nbsp;время драки на&nbsp;матче футболисту воткнули ключ от&nbsp;автомобиля в&nbsp;голову.Ужас из Аргентины: футболисту воткнули в голову ключ от машины во время драки. Он чуть не погиб
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
