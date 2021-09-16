Источник: уголовное дело в отношении актера Александра Паля за нападение на хоккеиста прекращено

Уголовное дело в отношении актера Александра Паля закрыто, сообщает Telegram-канал 112.

В апреле 2021 года Паля задержали в Москве за избиение бывшего хоккеиста молодежного состава ЦСКА. Кевин Антипов был госпитализирован в одну из столичных больниц с серьезными травмами челюсти и головы.

Актер рассказывал, что драка началась из-за того, что Антипов был в нетрезвом состоянии и пытался справить нужду, находясь рядом с его автомобилем.