Источник: уголовное дело в отношении актера Александра Паля за нападение на хоккеиста прекращено
15:12
Уголовное дело в отношении актера Александра Паля закрыто, сообщает Telegram-канал 112.
В апреле 2021 года Паля задержали в Москве за избиение бывшего хоккеиста молодежного состава ЦСКА. Кевин Антипов был госпитализирован в одну из столичных больниц с серьезными травмами челюсти и головы.
Актер рассказывал, что драка началась из-за того, что Антипов был в нетрезвом состоянии и пытался справить нужду, находясь рядом с его автомобилем.
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