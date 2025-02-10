Источник: Скворцов находится в сознании и связался с родными
Спортивный комментатор Роман Скворцов находится в сознании и связался с родными, сообщает журналист Дмитрий Ерыкалов.
По данным источника, комментатора переведут в новосибирскую областную больницу.
Ранее сообщалось, что у Скворцова произошло кровоизлияние.
В больницу комментатор попал ночью 9 февраля. Прохожие нашли его возле одного из заведений на Красном проспекте. Пока неизвестно, что именно произошло. Есть версия, что его могли избить, а по другой версии — он упал и ударился головой.
Источник: Telegram-канал Дмитрия Ерыкалова
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