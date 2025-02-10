Источник: Скворцов находится в сознании и связался с родными

Спортивный комментатор Роман Скворцов находится в сознании и связался с родными, сообщает журналист Дмитрий Ерыкалов.

По данным источника, комментатора переведут в новосибирскую областную больницу.

Ранее сообщалось, что у Скворцова произошло кровоизлияние.

В больницу комментатор попал ночью 9 февраля. Прохожие нашли его возле одного из заведений на Красном проспекте. Пока неизвестно, что именно произошло. Есть версия, что его могли избить, а по другой версии — он упал и ударился головой.