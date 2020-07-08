Источник: с 1 августа в Москве разрешат проводить массовые спортивные мероприятия при посещаемости в 50 процентов

Власти Москвы разрешили с 1 августа проводить массовые мероприятия. В том числе спортивные, утверждает портал Run and Roll.

Соответствующий указ уже подготовлен, он вносит изменения в указ «Об и этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности» (№68-УМ от 8 июня; №74-УМ от 22 июня 2020 г).

Документ разрешает теперь «присутствие 50 процентов посетителей от общей вместимости площадки» при проведении массовых мероприятий (сейчас можно не более 10 процентов). При соблюдении социального дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты.

Москва остается лидером среди субъектов РФ по новым случаям заболевания: за последние сутки в столице выявлен 621 инфицированный COVID-19, всего — 226 795.