  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Источник: с 1 августа в Москве разрешат проводить массовые спортивные мероприятия при посещаемости в 50 процентов

8 июля 2020, 17:15
4 июля. Москва. «Динамо» — «Арсенал» — 0:1. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
4 июля. Москва. «Динамо» — «Арсенал» — 0:1. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Власти Москвы разрешили с 1 августа проводить массовые мероприятия. В том числе спортивные, утверждает портал Run and Roll.

Соответствующий указ уже подготовлен, он вносит изменения в указ «Об и этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности» (№68-УМ от 8 июня; №74-УМ от 22 июня 2020 г).

Документ разрешает теперь «присутствие 50 процентов посетителей от общей вместимости площадки» при проведении массовых мероприятий (сейчас можно не более 10 процентов). При соблюдении социального дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты.

Москва остается лидером среди субъектов РФ по новым случаям заболевания: за последние сутки в столице выявлен 621 инфицированный COVID-19, всего — 226 795.

-

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир