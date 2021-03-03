Источник: Розанову накануне смерти вызывали скорую

У спортивного комментатора Юрия Розанова, который скончался 3 марта, накануне смерти возникли проблемы с дыханием, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, накануне смерти жена комментатора вызвала врачей из-за затрудненного дыхания. Сотрудники скорой рекомендовали ему наблюдаться у лечащих врачей.

Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак.