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Источник: Розанову накануне смерти вызывали скорую

12:29
Юрий Розанов. Фото Twitter
Юрий Розанов. Фото Twitter
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У спортивного комментатора Юрия Розанова, который скончался 3 марта, накануне смерти возникли проблемы с дыханием, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, накануне смерти жена комментатора вызвала врачей из-за затрудненного дыхания. Сотрудники скорой рекомендовали ему наблюдаться у лечащих врачей.

Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак.

Дополнительная информация:

https://t.me/breakingmash/23920

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