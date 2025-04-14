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14 апреля, 10:21

Источник: призер чемпионата мира по легкой атлетике погиб при обстреле

Камила Абдурахманова
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Суданский бегун Абубакер Каки, серебряный призер чемпионата мира, погиб в результате обстрела в городе Эль-Фашир.

По данным Sudanfax, вооруженные формирования «Джанджавид» обстреляли жилые кварталы и один из минометных снарядов попал в дом 35-летнего спортсмена. Каки погиб на месте, а члены его семьи получили ранения.

Каки завоевал серебро на чемпионате мира 2011 года в беге на 800 м. На этой дистанции он дважды побеждал на чемпионатах мира в помещении и Африканских играх.

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