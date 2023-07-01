Источник: обвиняемый в шпионаже российский хоккеист был завербован в Польше

В Польше сообщили подробности ситуации с содержанием российского хоккеиста по делу о шпионаже.

30 июня стало известно, что россиянину Максиму С., фамилия которого не называется, предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе и работе на иностранную разведку. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным портала Fakt.pl, российский хоккеист был завербован спецслужбами уже находясь на территории Польши, а до не своего въезда в страну в 2021 году. В обязанности молодого хоккеиста входило фотографирование объектов по всей Польше, которые он затем отправлял своим руководителям.

Источники, ведущие дело россиянина считают, что он взялся за эту работу из-за денег.