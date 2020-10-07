Источник: Москва готовится к введению пропусков

Москва готовится к введению пропускного режима. Работники самых различных городских структур начали сдавать свои данные для оформления разрешений на передвижение по городу, сообщает Telegram-канал Baza.

В частности, это коснулось уже сотрудников автобазы управления делами президента — некоторым из них уже даже раздали бумаги с печатью и подписями ответственных сотрудников: «В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции деятельность предприятия не приостанавливается. Просим не препятствовать передвижениям с целью выполнения возложенных должностных обязанностей».

В свою очередь, источники в ГИБДД Москвы сообщают, что окончательного решения о введении на территории столицы пропускного режима ещё пока нет, однако, это может произойти уже «на горизонте 14 дней».