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Общество

4 июля 2025, 00:13

Источник: Исинбаева погасила долги перед налоговой на сумму 1,5 миллиона рублей

Ана Горшкова
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева погасила долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает «Постньюс».

По данным источника, она выплатила долг в размере 1,5 миллионов рублей. Счета Исинбаевой после этого были разморожены, а исполнительные производства — закрыты.

28 июня сообщалось, что у 43-летней спортсменки за долг в размере 818 тысяч рублей были заблокировали три банковских счета.

Елена Исинбаева.Исинбаевой заблокировали счета в России за долг в 818 тысяч. Ей грозит арест имущества

Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой (2004, 2008), трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе и четырехкратной — в помещении.

По информации СМИ, спортсменка с семьей живет на острове Тенерифе на Канарах.

Источник: Постньюс
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Елена Исинбаева
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