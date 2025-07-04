Источник: Исинбаева погасила долги перед налоговой на сумму 1,5 миллиона рублей
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева погасила долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает «Постньюс».
По данным источника, она выплатила долг в размере 1,5 миллионов рублей. Счета Исинбаевой после этого были разморожены, а исполнительные производства — закрыты.
28 июня сообщалось, что у 43-летней спортсменки за долг в размере 818 тысяч рублей были заблокировали три банковских счета.
Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой (2004, 2008), трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе и четырехкратной — в помещении.
По информации СМИ, спортсменка с семьей живет на острове Тенерифе на Канарах.
Источник: Постньюс
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