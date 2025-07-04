Источник: Исинбаева погасила долги перед налоговой на сумму 1,5 миллиона рублей

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева погасила долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает «Постньюс».

По данным источника, она выплатила долг в размере 1,5 миллионов рублей. Счета Исинбаевой после этого были разморожены, а исполнительные производства — закрыты.

28 июня сообщалось, что у 43-летней спортсменки за долг в размере 818 тысяч рублей были заблокировали три банковских счета.

Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой (2004, 2008), трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе и четырехкратной — в помещении.

По информации СМИ, спортсменка с семьей живет на острове Тенерифе на Канарах.