Источник: Ефремова посадят на 12 лет

Заслуженный артист России Михаил Ефремов получит максимальный срок в 12 лет за смертельное ДТП, сообщает Telegram-канал BRIEF/НЕЗЫГАРЬ.

«Дело Ефремова станет более резонансным, чем уголовные дела Радзинского и Кокорина — Мамаева, — говорится в сообщении. Ефремова ожидает максимальный срок 12 лет, — источник».

Известный актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Позднее стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель Сергей Захаров скончался в реанимации.

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.