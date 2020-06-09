Источник: Ефремов будет находится под домашним арестом после смертельного ДТП

Известный актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее в результате ДТП с его участием скончался водитель Сергей Захаров.

Также указано, что ранее возбужденное уголовное дело в отношении актера будет переквалифицировано на более тяжелую часть статьи — ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.

Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Позднее стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель Сергей Захаров скончался в реанимации.

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.