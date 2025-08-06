Статьи
6 августа, 11:33

Источник: Исинбаевой заблокировали банковские счета за долг 283 тысячи рублей

Сергей Разин
корреспондент
Елена Исинбаева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елене Исинбаевой заблокировали счета, сообщает Mash.

По сведениям источника, 5 августа из-за непогашенной задолженности были заблокированы три счета 43-летней россиянки, которые привязаны к ее ИП. В июне ФНС приостановила операции по счетам Исинбаевой из-за налоговой задолженности около 818 тысяч рублей. Позже Исинбаева выплатила 514 тысяч рублей долга.

Елена Исинбаева.Исинбаевой заблокировали счета в России за долг в 818 тысяч. Ей грозит арест имущества

Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой (2004, 2008), трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе и четырехкратной — в помещении.

По информации СМИ, спортсменка с семьей живет на острове Тенерифе на Канарах.

Источник: Mash
Елена Исинбаева
  • Пан Юзеф

    Искренности маловато.

    07.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Она - королевна. Если бы выбирать "Мисс Фигурное катание" выбрал бы ее за умение прыгнуть и зависнуть в прыжке. Планку она сама себе устанавливала и продолжает это делать... Зачтется мне, пан Юзеф, за этот панегирик?

    06.08.2025

  • Пан Юзеф

    Извинитесь перед Ленкой, пока нет очереди. Поспешите, пан Дмитрий.

    06.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Звучит тревожно, как набат.

    06.08.2025

  • Пан Юзеф

    Мы с Ленкой люди закаленные. Мы и миллиарды извиняющихся выдержим. Выслушаем каждого.

    06.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Я представил себе эту картину с миллионами. Зрелище - не для слабонервных. Может, их все-таки поменьше?

    06.08.2025

  • Пан Юзеф

    Миллионам монсонов.

    06.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Монсону.

    06.08.2025

  • Николай

    Какова проказница ! А нокоточки-то в цвета российского флага красила !

    06.08.2025

  • Пан Юзеф

    Когда Елена выполнит ответственное задание, данное ей Самим, и вернется в Россию, кое-кому придется извиниться перед ней.

    06.08.2025

    • Энберт — о погибшем Гришине: «Фигурное катание и он — это одно целое в нашей стране»

