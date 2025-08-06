Источник: Исинбаевой заблокировали банковские счета за долг 283 тысячи рублей

Двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елене Исинбаевой заблокировали счета, сообщает Mash.

По сведениям источника, 5 августа из-за непогашенной задолженности были заблокированы три счета 43-летней россиянки, которые привязаны к ее ИП. В июне ФНС приостановила операции по счетам Исинбаевой из-за налоговой задолженности около 818 тысяч рублей. Позже Исинбаева выплатила 514 тысяч рублей долга.

Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой (2004, 2008), трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе и четырехкратной — в помещении.

По информации СМИ, спортсменка с семьей живет на острове Тенерифе на Канарах.